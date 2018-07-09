Теракт в Тунисе: По меньшей мере 9 погибших

По меньшей мере девять человек погибли в результате теракта в провинции Джендуба на севере Туниса.

Передает Анадолу со ссылкой на государственное телевидение страны.

Целью атаки стали сотрудники Национальной гвардии Туниса в районе Гар ед- Дима.

На горном участке дороги близ границы с Алжиром боевики сначала подорвали два автомобиля, в которых находились сотрудниками Национальной гвардии, а затем открыли по ним огонь.

По предварительным данным, погибло девять гвардейцев.

В 2015-2016 годах в Тунисе было совершено множество терактов, жертвами которых стали сотрудники сил безопасности и туристы.