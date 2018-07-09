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Теракт в Тунисе: По меньшей мере 9 погибших
01:14 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Целью атаки террористов стали сотрудники Национальной гвардии.
По меньшей мере девять человек погибли в результате теракта в провинции Джендуба на севере Туниса.
Передает Анадолу со ссылкой на государственное телевидение страны.
Целью атаки стали сотрудники Национальной гвардии Туниса в районе Гар ед- Дима.
На горном участке дороги близ границы с Алжиром боевики сначала подорвали два автомобиля, в которых находились сотрудниками Национальной гвардии, а затем открыли по ним огонь.
По предварительным данным, погибло девять гвардейцев.
В 2015-2016 годах в Тунисе было совершено множество терактов, жертвами которых стали сотрудники сил безопасности и туристы.
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