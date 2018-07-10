Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с радиоактивным веществом

Власти Мехико ищут похищенный контейнер с иридием, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации.

Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.

Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.