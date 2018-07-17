На Гавайях произошел масштабный взрыв вулкана (Видео)

Вулкан Килауэа продолжает извергаться на Гавайях. Большой взрыв вулкана случился прямо в океане, куда стекают большие потоки лавы из-за извержения. Взрыв сопровождался вспышками света внутри. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), является одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор.