Хакеры атаковали Международный олимпийский комитет на протяжении последних 3 лет

Международный олимпийский комитет (МОК) был целью многочисленных атак хакеров в течение трех лет, но организация все это время усиливала свои системы безопасности, заявил президент МОК Томас Бах.

"Мы были целью многочисленных атак в эти три года. Пока мы знаем только от СМИ (об атаках российских хакеров, связанных с ГРУ - Ред.), ждем информации от служб безопасности", - сказал Т.Бах на пресс-конференции, которая транслировалась по видеосвязи в четверг из Буэнос-Айреса, где проходил исполком МОК в преддверии юношеских Олимпийских игр.

Также Т.Бах заявил, что около двух недель назад были зафиксированы "подозрительные действия", в настоящее время МОК ждет информации от служб безопасности Швейцарии.

Минюст США ранее в четверг обвинил российских хакеров, якобы связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе на МОК, WADA, CAS.

Сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) был атакован анонимными хакерами во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но сработала защита, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь суда Мэтью Риб.

В WADA же сказали, что не подвергались атакам с 2016 года.