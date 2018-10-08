Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/4569173-livni-v-tsentralnoy-amerike-12-chelovek-pogiblo-tyisyachi-postradavshih.html
Ливни в Центральной Америке: 12 человек погибло, тысячи пострадавших
Новости мира: Центральную Америку накрыли ливни, уже есть 12 погибших и десятки тысяч пострадавших.
12 человек погибли и 23 тысячи пострадали в результате ливней в ряде стран Центральной Америке.
Об этом сообщает Reuters.
"Ливни начались в четверг в Гватемале и Коста-Рике, а в Гондурасе они вызвали оползни", - говорится в сообщении.
В результате сильных дождей разрушены дома, уничтожены посевы.
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои жилища.
Напомним, в Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тысяч считаются пропавшими без вести.
Телеграф