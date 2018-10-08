Ливни в Центральной Америке: 12 человек погибло, тысячи пострадавших

12 человек погибли и 23 тысячи пострадали в результате ливней в ряде стран Центральной Америке.

Об этом сообщает Reuters.

"Ливни начались в четверг в Гватемале и Коста-Рике, а в Гондурасе они вызвали оползни", - говорится в сообщении.

В результате сильных дождей разрушены дома, уничтожены посевы.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои жилища.

Напомним, в Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тысяч считаются пропавшими без вести.