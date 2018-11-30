Саммит G20 в Аргентине взяли под охрану в "зону безопасности"

Новости мира: Саммит G20 в Буэнос-Айресе взяли под охрану в 12-километровую “зону безопасности”.

В пятницу в Буэнос-Айресе в связи с началом работы саммита G20 были внедрены очень суровые меры безопасности, а протесты ограничены. Об этом сообщает Reuters.

"Полиция, береговая охрана и патрули пограничников полностью окружили район Буэнос-Айреса площадью в 12 квадратных километров вокруг места проведения саммита G20 в административном центре Коста-Сальгеро. Движение водного транспорта по реке Ла-Плата было временно закрыто. А протестный марш против экономической политики стран, которые входят к G20, организованный профсоюзами и правозащитными организациями, состоялся аж в 5 километрах от места саммита по маршруту длиной в 2,5 километра, разрешенному аргентинскими силами безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Буэнос-Айресе приостановили работу общественного транспорта, а пятницу объявили выходным днем, призвав население во время работы саммита покинуть город. Как известно, каждый год в декабре в Аргентине проходят экономические протесты, поэтому полиция находится в состоянии усиленной готовности.

Как известно, саммиты "Большой двадцатки", при участии 20 наиболее развитых стран мира, проходят для обсуждения актуальных глобальных вопросов регулярно с 2008 года. Также следует напомнить, что на нынешнем саммите американский президент Дональд Трамп отказался встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным из-за событий в Азовском море.