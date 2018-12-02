Итоги саммита G20 в Буэнос-Айресе: лидеры подписали декларацию

Новости мира: В Буэнос-Айресе по итогам саммита G20 лидеры стран-участников подписали декларацию, итоговый документ по климату не подписали США.

Участники саммита G20 подписали совместную итоговую декларацию. Она обошлась без неожиданностей и прорывов. Сообщается, что США не поддержали заявления, связанные с изменением климата. Об этом сообщает DW.

Однако, лидерам G20 удалось достигнуть минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписание декларации стало возможно благодаря "конструктивной совместной работе" и "готовности к компромиссу".

По словам Меркель, саммит показал, что абсолютное большинство стран "двадцатки" придерживается "принципа многосторонности" в деловых и торговых отношениях, однако прошли те времена, когда этот принцип получал автоматическое одобрение.

Под давлением США лидеры G20 согласились исключить из итоговой декларации борьбу с протекционизмом и заменили ее на поддержку "принципа многосторонности". Однако, удалось договориться о реформировании Всемирной торговой организации .

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран, так как США отказались его поддержать. Россия, Турция и Саудовская Аравия, по данным из французской делегации, сомневались до последнего.

Проблема миграции в документе упоминается лишь двумя предложениями. В частности говорится, что потоки беженцев являются "глобальной проблемой, имеющей гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия". Лидеры G20 пообещали совместно бороться с ее причинами.