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СМИ: США и Британия рискуют поссорится
07:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: США считают ВМС Британии единственным равным флотом.

Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35. По данным телеканала Sky News, британские военные хотят изменить программу закупки американских F-35.

Как отмечается, Британия намерена вместо 138 истребителей только морского базирования, приобрести также F-35 типа А (наземного базирования).

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При этом подобный шаг, по мнению экспертов, подорвет авианосную программу страны и сделает Британию "предателем" в глазах США. Ранее сообщалось, что F-35 впервые сели на авианосец "Королева Елизавета".

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США, Великобритания, Британия, F-35, Истребитель F-35, ВМС Британии.
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