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В Дании уничтожили подводную субмарину, на которой жестоко убили журналистку

В Дании уничтожили подводную субмарину, на которой жестоко убили журналистку
15:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Подводную самодельную субмарину UC3 Nautilus, где Петер Мадсен жестоко убил шведскую журналистку Ким Валль, по решению суда порезали на куски и уничтожили.

Представитель полиции Копенгагена Брайан Беллинг в субботу датской газете Ekstra Bladet сообщил, что самодельную подводную лодку, на которой убили шведскую журналистку Ким Валль в 2017 году, уничтожили. Об этом информирует dpa.

В полиции уточнили, что ее порезали на куски и уничтожили в месте, где она хранилась. Также сообщается, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было указано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсен, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки.

Напомним, в апреле 2018 года суд признал вину изобретателя в убийстве и расчленении тела журналистки на сконструированной им подводной лодке в Копенгагенской гавани в 2017 году. В ходе следствия П.Мадсен не раз менял свои показания относительно обстоятельств смерти К.Валль. Изначально он утверждал, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он расчленил ее тело. Тем не менее, впоследствии обвиняемый признал, что планировал убийство К.Валль заранее, связал и пытал ее, прежде чем расправиться с журналисткой.

Последний раз живой журналистку видели на борту самодельной субмарины "Наутилус" вместе с ее хозяином 10 августа. На следующий день спасатели подобрали П.Мадсена с тонущего судна, после чего было начато расследование. В конце августа прошлого года тело К.Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена.

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Все по теме:

Уничтожение, Петер Мадсен, Убийство журналистки Ким Валль, Убийство на самодельной подводной лодке, Самодельная подводная лодка, UC3 Nautilus.
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