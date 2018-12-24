Турция настаивает на участии ООН в расследовании убийства Хашогги

Новости мира: В проведении расследования убийства журналиста Турция сотрудничает с другими странами, также хочет привлечь ООН.

Турция сотрудничает с другими странами в проведении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и настаивает на участии ООН в этом процессе. Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Тунис.

"Расследование, которое продолжается в Турции, углубляется, также применяются общие усилия с некоторыми другими странами, чтобы привлечь к расследованию ООН", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Тунисе.

Он напомнил, что журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле почти три месяца назад.

"Мы надеемся, что Саудовская Аравия прозрачно поделится своими выводами расследования с нами и международным сообществом", - сказал Чавушоглу, напомнив, что Саудовская Аравия не рассказала еще, что именно произошло с телом журналиста.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Ранее Центральное разведывательное управление уже заявляло, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд.

На прошлой неделе по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле появились новые фотографии с камер видеонаблюдения.