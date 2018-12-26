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Протесты в Судане: Полиция разогнала протестующих, есть погибшие

Протесты в Судане: Полиция разогнала протестующих, есть погибшие
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Полиция разогнала акцию протеста в Хартуме, есть погибшие.

Для разгона протестующих в Хартуме (Судан) полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

"В Судане полиция разогнала участников акции протеста возле президентского дворца в Хартуме против ухудшения экономической ситуации в стране. Многие участники акции были задержаны", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют очевидцы, участники протеста собрались на улице Эль-Каср и направились к президентскому дворцу.

Участники акции потребовали отставки президента Судана Омара аль-Башира. Для разгона протестующих полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Накануне президент Судана Омар аль-Башир пообещал провести масштабные экономические реформы на фоне массовых акций протеста, охвативших страну.

По официальным данным, в ходе беспорядков погибли восемь человек. Оппозиция в Судане заявляет о 22 погибших.

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Судан, Протесты, Омар аль-Башир, Хартум.
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