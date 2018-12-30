Президент Бразилии: Переезд посольства в Иерусалим – вопрос времени

Новости мира: Хавьер Больсонаро заявил, что перемещение посольства страны в Иерусалим — это вопрос времени.

Новый президент Бразилии Хавьер Больсонаро заявил, что перемещение посольства страны в Иерусалим из Тель-Авива — это вопрос времени. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с лидерами еврейской общины Бразилии в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

"Больсонаро сказал мне, что вопрос перемещения посольства в Иерусалим состоит в том, когда, а не если", — заявил Нетаньяху.

Ранее президент Больсонаро, который официально вступит в должность с 1 января 2019 года, заявлял, что хотел бы последовать примеру президента США Дональда Трампа и переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Однако он подвергся сильному давлению со стороны сельскохозяйственного сектора Бразилии, поскольку это может повредить экспорту Бразилии в арабские страны.