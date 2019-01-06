В Бразилии произошло мощное землетрясение

Новости мира: На северо-западе Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8, информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Бразилии. Об этом сообщают Геологическая служба США и Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 90 км к западу от муниципалитета Тарауака, очаг залегал на глубине свыше 575 км. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории моря Сулавеси у побережья острова Минданао (Филиппины) в 214 км юго-восточнее города Генерал Сантос. Напомним, к юго-востоку от Филиппин 29 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), его эпицентр располагался в 84 км к югу-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 59,8 км. Более того, количество жертв шторма, который разразился на Филиппинах в минувшие выходные, составляет 22 человека.