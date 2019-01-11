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Мексиканские наркокартели устроили разборки возле границы с США: Найдено 24 тела

Мексиканские наркокартели устроили разборки возле границы с США: Найдено 24 тела
18:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: У границы с США произошла перестрелка мексиканских наркокартелей.

24 человека погибли в результате перестрелки между мексиканскими наркокартелями в городе Сьюдад-Мигель-Алеман, что у границы с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в 80 км от американского города Мак-Аллен, который посещал президент Дональд Трамп.

Стрельбу связывают с конфликтом между картелем Гольфо и фракцией картеля Лос-Сетас.

Правоохранители насчитали 21 тело, многие из которых нашли обугленными у сгоревших машин в поле. Впоследствии нашли еще 3 тела.

Напомним, вследствие стрельбы в баре в мексиканском городе Плая-дель-Кармен погибли семь мужчин.

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Все по теме:

Перестрелка, Мексика, Наркоторговцы, Сьюдад-Мигель-Алеман.
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