Песчаная буря в Египте: Закрыты шесть портов

Новости мира: Из-за непогоды закрыли шесть египетских портов.

В Египте закрыли шесть портов на Красном и Средиземном морях из-за непогоды.

Об этом сообщает Arab News.

"Египет закрыл четыре порта на Красном море и два на Средиземном море из-за плохой погоды", - сообщили египетские чиновники в воскресенье.

Египетская метеорологическая служба заявила, что "активный юго-западный ветер на севере страны распыляет песок и пыль, что приводит к нарушению морского судоходства в Красном и Средиземном морях".

Напомним, власти Египта продлили еще на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.