Песчаная буря в Египте: Закрыты шесть портов

В Египте закрыли шесть портов на Красном и Средиземном морях из-за непогоды.
Об этом сообщает Arab News.
"Египет закрыл четыре порта на Красном море и два на Средиземном море из-за плохой погоды", - сообщили египетские чиновники в воскресенье.
Египетская метеорологическая служба заявила, что "активный юго-западный ветер на севере страны распыляет песок и пыль, что приводит к нарушению морского судоходства в Красном и Средиземном морях".
Напомним, власти Египта продлили еще на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.