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Президент Бразилии передумал выходить из климатического соглашения ООН

Президент Бразилии передумал выходить из климатического соглашения ООН
04:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент Бразилии решил не выходить из Парижского соглашения по климату.

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил, что южноамериканская страна пока не будет выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды республики Рикарду Салес на встрече с предпринимателями, информирует УНН со ссылкой на местное агентство UOL.

"Пока участие Бразилии (в соглашении) сохраняется", — цитирует главу ведомства UOL. При этом Салес признал, что многие представители нового правительства выступают против положений документа.

"Параметры сокращения выбросов (парниковых газов), которые согласовала Бразилия и другие страны, нас устраивают. Проблема в том, как включить эти принципы и эти задачи в национальное законодательство. Наше главное беспокойство состоит в том, что это законодательство может ограничить свободу действий в том, что касается предпринимательства и управления территорией. Мы будем внимательно следить за этим", — добавил министр.

В сентябре прошлого года Болсонару заявлял, что может выйти из Парижского соглашения, так как его пункты затрагивают вопросы национального суверенитета. Уже в октябре он отказался от своих слов, отметив, что Бразилия останется в числе стран, которые будут следовать положениям документа. А в декабре политик заявил, что Парижское соглашение по климату нуждается в доработке.

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Бразилия, Жаир Болсонару, Климатическое соглашение ООН.
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