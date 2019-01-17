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Четверг, 17.01.2019

Желтый плен: Египет накрыла песчаная буря (Видео)

Сегодня, 16 января, в Египте бушует песчаная буря. Об этом сообщает местное издание Egypt Today. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома. Пик бури пришелся на сегодня. Буря обрушилась на большую часть страны. На севере - сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили. Небо над Каиром стало оранжевого цвета из-за за большого количества песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена. Некоторые парки и зоопарки закрыты. Так, в зоопарке Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных. Синоптики обещают, что к начнутся дожди.
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Египет, Каир, Песок, Песчаная буря.
07:53 Сегодня Телеграф
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