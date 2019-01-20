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Выборы в ДРК: Оппозиционер Файюлу не признает решение Конституционного суда

Выборы в ДРК: Оппозиционер Файюлу не признает решение Конституционного суда
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Оппозиционер Файюлу не признал итоги выборов в ДР Конго и объявил себя президентом.

Оппозиционный кандидат Мартен Файюлу не признал решение Конституционного суда (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) о признании президентом страны лидера партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликса Чисикеди и объявил себя главой государства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Конституционный суд только что подтвердил, что служит диктаторскому режиму, узаконив ложные результаты (президентских выборов - ред.) и позволив состояться конституционному перевороту", - заявил Мартен Файюлу.

Отмечают, что суд отклонил жалобу другого кандидата Мартена Файюлу, который представляет в президентской гонке другую оппозиционную партию. Согласно предварительному подсчету голосов, объявленному на прошлой неделе, Файюлу занял второе место. Он не согласился с озвученными результатами, заявив, что это был заговор между прошлым президентом Жозефом Кабилой и Чисекеди.

Представители Кабилы и Чисекеди отрицали, что заключили некое соглашение.

Также оппозиционер, как передает Agence France-Presse (AFP), призвал международное сообщество не признавать легитимным президентом Чисикеди, который "не обладает законным правом представлять народ ДРК".

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Все по теме:

Демократическая республика Конго, Феликс Чисикеди, Выборы в ДРК, Мартен Файюлу.
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