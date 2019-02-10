В Эфиопии стартовал 32 саммит АС

Новости мира: В Аддис-Абебе начал работу 32-й саммит глав государств и правительств стран Африканского Союза.

В столице Эфиопии Аддис-Абебе начал работу 32-й саммит глав государств и правительств стран Африканского Союза. Об этом информирует официальный сайт сообщества.

"Высший орган Африканского Cоюза - Ассамблея, в которую входят главы государств и правительств всех 55 африканских стран, начал свою 32-ю очередную сессию. Заседание Ассамблеи является завершением уставного собрания представителей АС, ему предшествовали заседания Исполнительного совета и Комитета постоянных представителей АС", - говорится в сообщении.

Среди обязанностей Ассамблеи - определение политики Африканского союза, определение его приоритетов, принятие ежегодной программы и контроль за выполнением политики и решений АС.

10 февраля закончилось председательство Руанды в сообществе, поэтому президент Кагаме символически передал президенту Египта Абдул Фаттах Аль-Сиси президиум во время церемонии открытия саммита.

Президент Египта призвал к созданию больших возможностей для трудоустройства и поощрения инвестиций в Африке. Председатель Африканского союза отметил необходимость решения других текущих проблем континента, в частности, терроризма и экстремизма.

К Ассамблеи обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который заметил, что АС и ООН уже успешно сотрудничают на всем континенте, но необходимо сделать больше для укрепления партнерства. Гутерриш также заявил, что "Африка принимает почти треть беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире. Несмотря на собственные социальные, экономические и вызовы безопасности, правительства и граждане государств Африки сохраняют границы, двери и сердца открытыми для нужд миллионов".