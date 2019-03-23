Теракт в Новой Зеландии: в стране впервые открыли мечети после кровавых событий

Новости мира: После теракта в стране приняли решение предоставить всем мечетям полицейскую охрану.

Все мечети Новой Зеландии взяли под охрану вооруженные полицейские после массового убийства. Об этом сообщает Reuters.

Установленные после атаки границы сократили, а дороги рядом с мечетями снова открыли.

После теракта власти Новой Зеландии решила предоставить всем мечетям полицейскую охрану.

Правительство страны приняло решение запретить к продаже все виды полуавтоматического оружия после массового убийства в мечетях.

Как сообщалось, в результате нападения на две мечети в Новой Зеландии 15 марта погибли 50 человек, еще 50 получили ранения. Незадолго до совершения нападения 28-летний Брентон Таррант обнародовал в соцсетях 74-страничный манифест антииммигрантского направления. Таррант вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети Ан-Нур. Полиция заявила о задержании четырех человек - трех мужчин и женщины.

17 марта Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии, арестовали до 5 апреля.