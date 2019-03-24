Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстечерча

Новости мира: Ведомство по классификации фильмов и литературных произведений запретило манифест Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях Крайстчерча.

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в мечетях Крайстчерча. Об этом сообщает CNN.

"Надо различать "ненавистнические высказывания", которые могут отбросить много здравомыслящих людей, но их есть право высказывать, и публикации вроде этой, которые специально созданы, чтобы вдохновить на дальнейшие убийства и терроризм", - подчеркнул глава ведомства Дэвид Шанкс.

Он призвал также удалить любые копии и онлайн-посты или ссылки на документ.

Как сообщалось, незадолго до совершения нападения 28-летний Брентон Таррант обнародовал в соцсетях 74-страничный манифест антииммиграньского направления. В результате нападения на две мечети в Новой Зеландии 15 марта погибли 50 человек, еще 50 получили ранения.

Таррант вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети Ан-Нур. Полиция заявила о задержании четырех человек - трех мужчин и женщины. 17 марта Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии, арестовали до 5 апреля.