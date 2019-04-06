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Канада осуждает введение смертной казни в Брунее

Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Канада призывает Бруней отменить смертную казнь за однополые отношения.

Канада потрясена изменениями в уголовном кодекс Брунея, вводят смертную казнь за однополые отношения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады.

“Канада потрясена введением в Брунее суровых наказаний согласно закону Шариата, включающих телесные наказания и смертную казнь. Эти негуманные изменения особенно касаются женщин и членов ЛГБТ-сообщества”, - отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что “права человека являются универсальными”. “Где бы оно ни происходила, Канада осуждает насилие и дискриминацию против кого бы то ни было на основе гендера, гендерной идентичности или сексуальной ориентации”, - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Канады добавили, что выразили свою обеспокоенность непосредственно Брунею. “Мы призвали Бруней остановить имплементацию нового уголовного кодекса и внести в него изменения, чтобы документ соответствовал международным обязательствам по защите прав человека”, - подытожили в МИД.

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Напоминаем, в Брунее 3 апреля вступили в силу поправки в уголовный кодекс страны. За однополый секс и супружескую измену предусмотрена смертная казнь через побивание камнями, а за воровство будут рубить руки. Ранее за однополый секс в Брунее давали до 10 лет тюрьмы. Новый уголовный кодекс, основанный на законах Шариата, начал действовать в Брунее в 2014 году, когда страна объявила о первом из трех этапов правовых изменений, которые включали штрафы или тюремное заключение за такие преступления, как беременность вне брака или отказ от пятничной молитвы.

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ЛГБТ, Канада, Бруней, Смертная казнь.
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