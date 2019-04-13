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Суббота, 13.04.2019
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Канада призывает вернуть власть гражданским в Судане

Канада призывает вернуть власть гражданским в Судане
04:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: МИД Канады призывает временную военную администрацию Судана передать власть гражданским.

Канада призывает временную военную администрацию Судана немедленно передать власть гражданскому правительству. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы повторяем заявление Комиссии Африканского союза, военный совет противоречит принципам Устава Африканского союза. Необходим переход к гражданскому правительству”, - подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что “внимательно следят за развитием ситуации и находится на связи с партнерами-единомышленниками”. “Мы призываем власти Судана отменить решение о временном прекращении действия конституции, прекратить чрезвычайное положение и освободить всех задержанных протестующих”, - отметили в министерстве.

Переходное правительство Судана обещает уважать международные нормы

В МИД добавили, что Канада “отмечает народ Судана за преданность, продемонстрированную в донесении своей точки зрения с начала мирных демонстраций в декабре 2018-го”. “Под угрозой насилия со стороны власти, суданцы продемонстрировали достоинство и мужество”, - подытожили в ведомстве. Как известно, Омар аль-Башир обвиняется Международным уголовным судом в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в западносуданском регионе Дарфур.

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Судан, Канада, Власть, Призыв, Гражданские.
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