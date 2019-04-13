В столице Бразилии обрушились многоэтажки, есть жертвы (Фото)

Новости мира: В Рио-де-Жанейро в результате обвала двух многоэтажек погибло три человека.

В пятницу в столице Бразилии - Рио-де-Жанейро - обрушились два многоэтажных жилых дома. Об этом пишет Globo.

В результате трагедии погибли по меньшей мере три человека, восемь человек пострадали, еще 13 пропали без вести. Среди погибших есть ребенок. Власти Рио-де-Жанейро уже заявили, что оба дома, которые были высотой от четырех до шести этажей, являлись незаконными. О причинах происшествия пока не сообщается.

Напоминаем, в результате обвала здания в Стамбуле погибли 3 человека, 12 получили ранения, также эвакуировали жителей семи близлежащих зданий, одно из них под угрозой обвала.