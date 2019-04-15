В Уганде умер украинский военный

Новости мира: 11 апреля умер украинский полковник Юрий Политько.

В Уганде от малярии умер украинский военнослужащий, который участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Украинский полковник Юрий Политько умер 11 апреля в результате тяжелой формы протекания малярии в госпитале 4-го уровня города Кампала. Военнослужащий Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины служил военным наблюдателем в городе Китчанга.

Напомним: сейчас 338 военнослужащих ВСУ участвуют в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности. На постоянной основе выполняют задачи инженерное подразделение в Косово (40 человек) и 18-й отдельный вертолетный отряд в Конго (250 военнослужащих, 4 вертолета Ми-24 и 4 вертолета Ми-8).