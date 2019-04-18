Экс-президента Судана отправили в тюрьму

Новости мира: Бывшего президента Судана Омар аль-Башира посадили в тюрьму.

Омара аль-Башира, смещенного с поста президента Судана в результате переворота, отправили в тюрьму. Об этом сообщает BBC.

“Бывший президент Судана Омар аль-Башир был отправлен в тюрьму строгого режима в Кобаре через несколько дней после того, как его отстранили от власти в результате военного переворота”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что до тех пор он находился под арестом в президентской резиденции. Теперь аль-Башира поместили в одиночную камеру под усиленную охрану.

Напоминаем, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.