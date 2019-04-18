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Четверг, 18.04.2019
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Экс-президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана отправили в тюрьму
05:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Бывшего президента Судана Омар аль-Башира посадили в тюрьму.

Омара аль-Башира, смещенного с поста президента Судана в результате переворота, отправили в тюрьму. Об этом сообщает BBC.

“Бывший президент Судана Омар аль-Башир был отправлен в тюрьму строгого режима в Кобаре через несколько дней после того, как его отстранили от власти в результате военного переворота”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что до тех пор он находился под арестом в президентской резиденции. Теперь аль-Башира поместили в одиночную камеру под усиленную охрану.

Напоминаем, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.

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Судан, Тюрьма, Президент, Переворот.
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