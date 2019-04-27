Коренные жители Бразилии вышли на акции протеста (Фото) Тысячи коренных бразильцев вышли на улицы столицы, чтобы защитить свой образ жизни. Демонстранты утверждают, что правое правительство президента Жаира Больсонару попирает права аборигенов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.