В Венесуэле вдвое подняли размер минимальной зарплаты, теперь это 8$

Новости мира: Правительство Венесуэлы повысило размер минимальной зарплаты гражданам страны, теперь эта сумма составляет около 8 долларов.

Власти Венесуэлы приняли решение повысить в стране размер минимальной зарплаты с 18 тысяч до 40 тысяч боливаров. Согласно официальному обменному курсу, эта сумма не превышает 8 долларов. Также отдельным категориям граждан назначили надбавки на сумму в 25 тысяч боливаров, что составляет около 4 долларов.

По заявлению оппозиции Венесуэлы, минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек, включительно полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения. До последнего повышения ее размер был в 14 раз ниже, чем на Гаити, которую считают беднейшей страной Западного полушария.

В последнее время Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, который привел к гиперинфляции и девальвации национальной валюты. Кроме того, ситуация в стране усложнилась из-за обострившегося противостояния властей страны с противниками в текущем году.

Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. В свою очередь, действующий президент Николас Мадуро считает произошедшие действия попыткой переворота.