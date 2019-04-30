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В Венесуэле вдвое подняли размер минимальной зарплаты, теперь это 8$

В Венесуэле вдвое подняли размер минимальной зарплаты, теперь это 8$
11:24 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: Правительство Венесуэлы повысило размер минимальной зарплаты гражданам страны, теперь эта сумма составляет около 8 долларов.

Власти Венесуэлы приняли решение повысить в стране размер минимальной зарплаты с 18 тысяч до 40 тысяч боливаров. Согласно официальному обменному курсу, эта сумма не превышает 8 долларов. Также отдельным категориям граждан назначили надбавки на сумму в 25 тысяч боливаров, что составляет около 4 долларов.

По заявлению оппозиции Венесуэлы, минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек, включительно полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения.  До последнего повышения ее размер был в 14 раз ниже, чем на Гаити, которую считают беднейшей страной Западного полушария.

В последнее время Венесуэла переживает  острый социально-экономический кризис, который привел к гиперинфляции и девальвации национальной валюты. Кроме того, ситуация в стране усложнилась из-за обострившегося противостояния властей страны с противниками в текущем году.

Гуайдо призвал военных Венесуэлы перейти на его сторону

Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. В свою очередь, действующий президент Николас Мадуро считает произошедшие действия попыткой переворота.

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Венесуэла, Размер, Повышение, Девальвация национальной валюты, Гиперинфляция, Минимальная зарплата в Венесуэле, Социально-экономический кризис.
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