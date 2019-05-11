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Австралиец без сознания сдавал экзамены в летной школе

Австралиец без сознания сдавал экзамены в летной школе
07:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Стажер потерял сознание во время учебного полета в Австралии.

Ученик летной школы Аделаиды в Австралии во время учебного полета 40 минут пролетел без сознания.

Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на местное бюро транспортной безопасности (ATSB).

Четырехместный самолет Diamond DA40 выполнял тренировочный полет из Порт-Огасти в Парафилд.

Пилот-стажер почувствовал головную боль и включил автопилот. Потом он потерял сознание еще на 40 минут - с ним не могли установить связь. Потом он таки пришел в сознание и с помощью диспетчеров смог посадить самолет.

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Издание также отмечает, что накануне стажер "неспокойно спал" и не смог как следует отдохнуть, а также только-только оправился после простуды. К тому же, перед полетом он не позавтракал.

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Австралия, Пилот, Летная школа, Diamond DA40.
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