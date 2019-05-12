Нападение на католическую церковь в Буркина-Фасо: 6 погибших

Новости мира: В Буркина-Фасо атаковали католическую церковь, шестеро погибших.

В Буркина-Фасо произошло вооруженное нападение на католическую церковь.

Об этом сообщает AFP.

"Вооруженный мужчина убил шестерых человек во время нападения на католический храм в Буркина-Фасо", - говорится в сообщении.

Большинство жителей Буркина-Фасо - мусульмане (80%), а христиан, преимущественно католиков, насчитывается около 20%.

В Буркина-Фасо это не первое нападение на христианский храм.

Как сообщалось ранее, в апреле террористы напали на протестантскую церковь, убили шестерых христиан. Это была первая атака на церковь с 2016 года, когда в стране начались акции насилия радикалов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.