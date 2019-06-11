Епифаний в Стамбуле встретился с предстоятелем Элладской церкви

Новости мира: Епифания сопровождает делегация во главе с архиепископом Черниговским Евстратием.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прибыл в Стамбул, чтобы поздравить Вселенского патриарха Варфоломея с днем ангела, который он отмечает 11 июня.

В храме монастыря «Живоносный источник» состоялась вечерня, во время которой молились Вселенский патриарх Варфоломей, архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также иерархи поместных церквей.

После вечерни Епифаний произнес короткое приветственное слово к Вселенскому патриарху, а также поздравил блаженнейшего митрополита Иеронима и подарил ему памятную панагию в честь своей интронизации.

После богослужения Епифаний отслужил в монастыре литию у гробниц почивших патриархов.