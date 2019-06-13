Особая связь: паук свил паутину между Трампом и Дудой (Видео)

Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. На записи видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце. Пользователи сети в комментариях отметили, что это хороший знак, демонстрирующий, что между лидерами двух государств и правда есть особая связь. 12 июня Трамп и Дуда провели переговоры в Вашингтоне. Лидеры обговорили возможность отправки в Польшу 2 тысяч американских военных, а также поставки американского сжиженного природного газа в Евросоюз.