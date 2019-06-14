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Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
06:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира: У побережья Чили произошло мощное землетрясение.

В Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 0:19 по времени UTC (3:19 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 79 км к западу от портового города Кокимбо.

Как указывается в сообщении USGS, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напоминаем, в Албании в результате землетрясения магнитудой 5 балов были разрушены несколько домов и четыре человека получили ранения.

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Землетрясение, Чили, Магнитуда, Кокимбо.
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