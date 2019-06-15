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Два взрыва прогремели в столице Сомали: 8 погибших, 16 раненых

Два взрыва прогремели в столице Сомали: 8 погибших, 16 раненых
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Сомали прогремели два взрыва, погибли восемь человек, 16 ранены.

В столице Сомали Могадишо вследствие двух взрывов в субботу, 15 июня, погибли восемь человек, по меньшей мере 16 человек получили ранения.

Об этом сообщает DW.

"Первый взрыв произошел в квартале вблизи парламента, где был взорван автомобиль, второй - на автодороге в аэропорт", - говорится в сообщении.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб", которую связывают с "Аль-Каидой". Она заявила, что взрывы должны были нанести удар по контрольно-пропускным пунктам возле аэропорта, где размещено много дипломатических учреждений, и президентского дворца.

За несколько часов до взрывов местная милиция казнила девять гражданских, которых связывали с "Аш-Шабаб". Это стало ответом на убийство милиционера боевиками террористической группировки.

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В последние годы в Могадишо сотни людей стали жертвами терактов, совершенных преимущественно в правительственном квартале. Ответственность за нападения Сомали возлагает, как правило, на "Аш-Шабаб".

В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил об увеличении количества операций и авиаударов против тренировочных лагерей и пунктов "Аш-Шабаб". Это привело к перемещению членов террористической группировки в крупные города, в том числе Могадишо, где меньше вероятность попасть под обстрел.

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Теракт, Сомали, Взрыв, Аль-Каида, Могадишу.
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