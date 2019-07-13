Гутерреш в Мозамбике говорил о проблемах климата

Новости мира: Генсек ООН в Мозамбике высказался о разрушениях в стране после циклона.

В то время, когда природные бедствия становятся все более частыми и более разрушительными, страны должны объединить усилия в помощи разрушенному циклонами Мозамбику и противодействии изменениям климата во всем мире.

Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал в пятницу в видеообращении из Мозамбика, сообщает корреспондент.

«Мое сердце разрывается, когда я вижу детей в школах без крыши, без стен, в таких драматических обстоятельствах», - рассказал генсек ООН на фоне разрушенной циклонами школы в Мозамбике.

Он призвал к большей солидарности с Мозамбиком со стороны международного сообщества для поддержки его восстановления.

«Это последствия ужасного циклона. Мы видим, что циклоны становятся более и более частыми, более и более разрушительными из-за изменения климата. Мы должны остановить эти тенденции», - подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш добавил, что хочет, чтобы изменения климата стали приоритетом для всех стран мира и напомнил о саммите по вопросам борьбы с изменениями климата, ООН будет проводить в сентябре.

«Надеюсь, что страны рассмотрят план достичь углеродной нейтральности до 2050 года и не дать температуре подняться больше чем на 1,5 градуса к концу столетия», - подытожил он.

Генеральный секретарь пояснил, что для противодействия изменениям климата нужны прежде всего такие три шага: облагать загрязнения, а не людей; прекратить субсидии горючих полезных ископаемых; прекратить строительство новых угольных заводов уже с 2020 года.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш созывает саммит по изменениям климата и выполнению Парижского соглашения в сентябре 2019 года.