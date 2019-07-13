Кричали и истекали кровью: десятки птиц в Австралии упали с неба

Новости мира: Множество птиц семейства какаду попадали с деревьев и с неба на юге Австралии.

Почти 60 умирающих птиц упали с неба на юге Австралии, приведя в ужас очевидцев инцидента, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Так, основательница местной некоммерческой организации по защите птиц Casper's Bird Rescue в Аделаиде на юге Австралии, Сара Кинг рассказала, что с ней связался один из ее сотрудников, который обнаружил, что множество птиц кореллы (семейства какаду) просто попадали с близлежащих деревьев и с неба.

Некоторые были мертвы. Остальные кричали и были в крови.

Кинг подозревает, что птицы были отравлены, так как короткоклювый вид кореллы - разновидность какаду - является известным вредителем в Австралии. Они, как известно, убивают зерновые культуры и повреждают линии электропередач.

Ветеринары, прибывшие на место, были вынуждены усыпить птиц, которые еще не умерли.

Представители местных властей не подтвердили, что причиной смерти птиц стало отравление, ожидается вскрытие.

Как сообщалось раньше, в конце июня у побережья Канады нашли тела 6 мертвых китов.