Скачать
Суббота, 13.07.2019
"Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
"Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов
Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов

Кричали и истекали кровью: десятки птиц в Австралии упали с неба

Кричали и истекали кровью: десятки птиц в Австралии упали с неба
20:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира: Множество птиц семейства какаду попадали с деревьев и с неба на юге Австралии.

Почти 60 умирающих птиц упали с неба на юге Австралии, приведя в ужас очевидцев инцидента, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Так, основательница местной некоммерческой организации по защите птиц Casper's Bird Rescue в Аделаиде на юге Австралии, Сара Кинг рассказала, что с ней связался один из ее сотрудников, который обнаружил, что множество птиц кореллы (семейства какаду) просто попадали с близлежащих деревьев и с неба.

Некоторые были мертвы. Остальные кричали и были в крови.

Кинг подозревает, что птицы были отравлены, так как короткоклювый вид кореллы - разновидность какаду - является известным вредителем в Австралии. Они, как известно, убивают зерновые культуры и повреждают линии электропередач.

Ветеринары, прибывшие на место, были вынуждены усыпить птиц, которые еще не умерли.

Исследователи описали древних птиц с огромным пальцем для ковыряния

Представители местных властей не подтвердили, что причиной смерти птиц стало отравление, ожидается вскрытие.

Как сообщалось раньше, в конце июня у побережья Канады нашли тела 6 мертвых китов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Птицы, Смерть, Какаду, Кореллы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника
02 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
04 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
05 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения
Зеленский поздравил Сенцова с Днем рождения
R Kelly арестовали по делу о детской порнографии: подробности
R Kelly арестовали по делу о детской порнографии: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь