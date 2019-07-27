Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку
Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку
День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы
День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы

В столице Судана в июне погибло более 80 человек при разгоне протеста

В столице Судана в июне погибло более 80 человек при разгоне протеста
23:33 Сб, 27 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Хартуме в результате разгона протеста погибли 87 человек в прошлом месяце.

При разгоне лагеря протестующих в начале июня в Хартуме погибли 87 человек, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира", приводя результаты расследования.

Еще 168 человек получили ранения.

По словам главы следственной комиссии Фатха ар-Рахмана Саида, некоторые сотрудники правопорядка открыли по демонстрантам огонь.

Кроме того, трое сотрудников органов безопасности нарушили приказы начальства, войдя на территорию лагеря и отдав приказы о насильственном разгоне протестующих.

Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

Протесты в Судане: оппозиция и военные договорились о переходном правительстве

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Судан, Лагерь, Погибло, разгон, Хартум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
02 Укрупнить районы и ввести префектуры: Корниенко - об административной реформе
03 Выборы в Раду: ОИК №69 с центром в Мукачево пересчитывает голоса
04 "Тушить невыгодно": в России масштабные пожары объяли около 3 млн гектаров леса
05 Физические упражнения, которые помогут от плоскостопия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синод создал Православный румынский викариат ПЦУ
Синод создал румынский викариат ПЦУ
Частная ракета Японии упала после запуска (Видео)
Частная ракета Японии упала после запуска (Видео)
На Львовщине поезд столкнулся с авто, есть жертва
На Львовщине поезд столкнулся с авто, есть жертва
Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь