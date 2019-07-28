Теракт в Нигерии: боевики застрелили 23 человек, возвращавшихся с похорон

Террористы группировки Боко Харам убили 23 человека в штате Борно на северо-востоке Нигерии после того, как жертвы посетили похороны родственника.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные источники.
"Боевики Боко Харам в субботу убили 23 человека в штате Борно на северо-востоке Нигерии после того, как жертвы посетили похоронную церемонию", - говорится в сообщении.
Около 10:30 по местному времени напавшие на трех мотоциклах открыли огонь по группе мужчин, когда те шли с похорон в районе Нганзай вблизи столицы штата города Майдугури. Мужчины возвращались домой из соседней деревни Гони Абачари, где они посещали похоронную церемонию своего родственника.