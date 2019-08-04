В Мексике продолжается серия убийств журналистов

В Мексике, в штате Веракрус, расследуют третий случай убийства журналистов за неделю, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
В Мексике застрелили репортера Хорхе Руис Васкес из газеты "Халапа". Убитый журналист планировал дать показания следствию покушении и угрозах. Руис утверждал, что за этим стоит мэр города Актопана Паулино Домингес Санчес.
"Следствие выяснит, почему меры защиты, предоставленные потерпевшему и его семье не применялись", — сказал прокурор штата.
Известно, что ранее местные власти предложили Руису и его семье государственную охрану.
"Мы осуждаем это трусливое убийство репортера из местного магазина Хорхе Руиса. Его убийство не останется безнаказанным", — написал в Twitter Губернатор Веракруса Куитлахуак Гарсия.
По данным Комиссии по защите журналистов (CEAPP), число убитых мексиканских журналистов в этом году достигло 10 человек, трое из них — в течение последней недели.