Скачать
Пятница, 16.08.2019
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

В джунглях Малайзии нашли мертвой девочку из Лондона

В джунглях Малайзии нашли мертвой девочку из Лондона
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Спасатели в Малайзии десять дней в джунглях проводили поиски пропавшей британской девочки.

После десятидневных поисков в джунглях Малайзии нашли тело 15-летней Норы Куайрин, которая прилетела с семьей из Лондона.

Об этом сообщает Sky News.

"Тело 15-летнего ребенка, родившегося с голопрозэнцефалией, было найдено во вторник возле реки в джунглях через 10 дней после того, как она пропала без вести с курорта в тропическом лесу в Серембаны", - говорится в сообщении.

Ее нашли в 2,5 км от отеля, где девочка отдыхала вместе с двумя братьями и родителями. Согласно результатам вскрытия, Нора умерла от голода.

По словам следователей, на момент обнаружения тела, Нора была мертва около трех дней.

Она пропала без вести 4 августа. Ее отец поднял тревогу после того, как не нашел дочь в комнате, где она жила вместе с братьями.

Семья ребенка заявила, что считает, что Нору похитили.

Местное правительство подчеркнуло, что в настоящее время нет никаких доказательств похищения или сексуального насилия в отношении девочки. Вскрытие тела показало, что Нора умерла из-за "внутреннего кровотечения в кишечнике".

Пляжный отдых: самые чистые побережья мира (Фото)

К поискам пропавшего было привлечено около 350 человек, многие из которых местные добровольцы или туристы.

Родители Норы рассказали, что она имела недостаток мозга, читала, как маленький ребенок, не могла написать больше нескольких слов, не могла считать. Кроме того, девочка не могла самостоятельно осуществлять или принимать телефонные звонки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Лондон, Тело, Малайзия, Джунгли, Нора Куайрин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
03 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
04 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Google представила крупное обновление Chrome OS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь