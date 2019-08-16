В джунглях Малайзии нашли мертвой девочку из Лондона

Новости мира:Спасатели в Малайзии десять дней в джунглях проводили поиски пропавшей британской девочки.

После десятидневных поисков в джунглях Малайзии нашли тело 15-летней Норы Куайрин, которая прилетела с семьей из Лондона.

Об этом сообщает Sky News.

"Тело 15-летнего ребенка, родившегося с голопрозэнцефалией, было найдено во вторник возле реки в джунглях через 10 дней после того, как она пропала без вести с курорта в тропическом лесу в Серембаны", - говорится в сообщении.

Ее нашли в 2,5 км от отеля, где девочка отдыхала вместе с двумя братьями и родителями. Согласно результатам вскрытия, Нора умерла от голода.

По словам следователей, на момент обнаружения тела, Нора была мертва около трех дней.

Она пропала без вести 4 августа. Ее отец поднял тревогу после того, как не нашел дочь в комнате, где она жила вместе с братьями.

Семья ребенка заявила, что считает, что Нору похитили.

Местное правительство подчеркнуло, что в настоящее время нет никаких доказательств похищения или сексуального насилия в отношении девочки. Вскрытие тела показало, что Нора умерла из-за "внутреннего кровотечения в кишечнике".

К поискам пропавшего было привлечено около 350 человек, многие из которых местные добровольцы или туристы.

Родители Норы рассказали, что она имела недостаток мозга, читала, как маленький ребенок, не могла написать больше нескольких слов, не могла считать. Кроме того, девочка не могла самостоятельно осуществлять или принимать телефонные звонки.