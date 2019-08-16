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В Пакистане подорвали мечеть: есть жертвы

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В Пакистане подорвали мечеть: есть жертвы
21:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Пакистане в результате взрыва в мечети погибли четыре человека, около 20 ранены.

На юго-западе Пакистана четыре человека погибли, около 20 ранены в результате взрыва в мечети.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что среди погибших был имам мечети, которая расположена в 25 километрах от города Кветта.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в провинции Белуджистан, в которой в последнее время произошел ряд нападений: в июле 5 человек погибли (включая двух полицейских), 27 получили травмы в результате взрыва возле полицейской станции в Кветте.

За несколько недель до того произошло аналогичное нападение, в результате которого погибли два человека.

Отмечается, что в Белуджистане происходят небольшие восстания сепаратистов, которые требуют большей автономии и большей доли природных ресурсов региона.

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Также провинция является ключевой для Китайско-пакистанского экономического коридора. Его цель - соединить китайскую западную провинцию Синьцзян с пакистанским портом Гвадар. Этот коридор предоставляет Пекину доступ к Аравийскому морю.

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Индия, Пакистан, Взрыв, Азия, Мечеть, Ислам, Мусульмани.
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