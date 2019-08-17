Скачать
Суббота, 17.08.2019
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Трамп надеется, что сможет заключить соглашение по Афганистану
Трамп надеется, что сможет заключить соглашение по Афганистану
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Основные правила здорового питания
Основные правила здорового питания

МИД Норвегии: Правительство Мадуро и оппозиция вскоре возобновят переговоры

МИД Норвегии: Правительство Мадуро и оппозиция вскоре возобновят переговоры
06:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В МИД Норвегии заявили о скором возобновлении переговоров правительства Мадуро и оппозиции в Венесуэле.

В МИД Норвегии заявили, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены, сообщает агентство Associated Press.

В заявлении ведомства говорится, что обе стороны "продолжат поиск решений" для урегулирования ситуации.

"Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа", - отмечается в заявлении МИД Норвегии. При этом, никаких конкретных данных о дате таких переговоров не приводится.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.

Ранее в августе переговоры между Каракасом и оппозицией, проводимые при посредничестве Норвегии в Барбадосе, были прерваны. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро тогда обвинили его в нежелании рассматривать конкретный план по выходу из кризисной ситуации.

Мадуро: Венесуэла является жертвой преступной агрессии США

Венесуэльская оппозиция добивается ухода Мадуро от власти, считая его незаконным президентом. Мадуро, в свою очередь, сохраняет реальный контроль над управлением страной и считает узурпатором оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства. До этого представители властей и оппозиции при посредничестве Норвегии провели в Осло раунд переговоров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николас Мадуро, МИД Норвегии, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Протесты в Гонконге: тысячи людей снова вышли на улицы
03 Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
04 У берегов Камеруна пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа
05 Благородный поступок Джоковича на турнире в Цинциннати (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь