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Давка на рэп-концерте: министр культуры Алжира покинул свой пост

Давка на рэп-концерте: министр культуры Алжира покинул свой пост
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Алжирский министр покинул должность из-за смертельной давки на концерте.

Министр культуры Алжира Мерием Мердачи решил уйти с должности после трагедии на рэп-концерте, где в результате давки погибло по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает BBC.

"Министр культуры Алжира ушел в отставку после гибели пяти молодых любителей музыки в давке на многолюдном концерте популярного рэпера", - говорится в сообщении.

Отставку министра вызвало возмущение общественности по поводу трагедии в этот четверг в столице Алжира. Глава национальной полиции Абделькадер Кара Бухадба был уволен в субботу временным президентом Абделькадером Бенсалой.

Напоминаем, во время концерта рэп-звезды Абдеррауфа Дерраджи (Soolking) на стадионе в Алжире началась давка, в результате которой по меньшей мере пять человек погибли, еще 21 человек получил травмы.

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Концерт, Алжир, Министр Культуры, Мерием Мердачи.
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