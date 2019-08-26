Давка на рэп-концерте: министр культуры Алжира покинул свой пост

Министр культуры Алжира Мерием Мердачи решил уйти с должности после трагедии на рэп-концерте, где в результате давки погибло по меньшей мере 5 человек.
Об этом сообщает BBC.
"Министр культуры Алжира ушел в отставку после гибели пяти молодых любителей музыки в давке на многолюдном концерте популярного рэпера", - говорится в сообщении.
Отставку министра вызвало возмущение общественности по поводу трагедии в этот четверг в столице Алжира. Глава национальной полиции Абделькадер Кара Бухадба был уволен в субботу временным президентом Абделькадером Бенсалой.
Напоминаем, во время концерта рэп-звезды Абдеррауфа Дерраджи (Soolking) на стадионе в Алжире началась давка, в результате которой по меньшей мере пять человек погибли, еще 21 человек получил травмы.