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На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Дженни"

На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Дженни"
13:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Скорость ветра оценивается в 55 км/ч.

Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на филиппинский остров Лусон.

"Дженни" вышла на сушу в районе муниципалитета Касигуран и продолжает движение в западном направлении со скоростью 35 км/ч, передает Stormnews.

Скорость ветра оценивается в 55 км/ч, порывы - в 90 км/ч. Штормовое предупреждение объявлено в регионе Лусон. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Ожидается, что 28 августа "Дженни" выйдет в Южно-Китайское море, где усилится до тропического шторма и продолжит движение к центральным районам Вьетнама.

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Все по теме:

Филиппины, Тайфун, Лусон, Дженни, Тропическая депрессия, Касигуран.
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