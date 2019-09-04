Учения "Суверенитет и мир" объявлены на границе Венесуэлы

Новости мира:Николас Мадуро отдал приказ о проведении военных учений на границе с Колумбией.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о проведении масштабных военных учений вдоль границы с Колумбией.

"Я приказал провести военные учения "Суверенитет и мир" вдоль западной границы в период с 10 по 28 сентября", - заявил он, выступая в военной академии.

Президент отметил, что эти учения проводятся в связи растущей угрозой агрессии Колумбии против Венесуэлы, которая уже достигла "оранжевого уровня" опасности.

Напомним, представительство США по делам Венесуэлы перебралось в Колумбию. Представительство сосредоточится на поддержке Хуана Гуайдо, который считается временным президентом Венесуэлы.