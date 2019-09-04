На видео попала эпичная драка слона и носорога с детёнышом (Видео)

В сети появилось забавное видео, на котором запечатлена схватка двух крупных жителей Африки — слона и носорога. Драка произошла 3 сентября в Национальном парке Крюгера в Южной Африке между носорогом и слоном. На записи видно, что инициатором драки выступила самка носорога, которой не понравилось, что слон приблизился к её детёнышу, резвившемуся на водопое. После драки слон стал преследовать носорога и его потомство, однако им удалось от него уйти.