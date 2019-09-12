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Либералы и консерваторы в Канаде начали борьбу за голоса избирателей

Либералы и консерваторы в Канаде начали борьбу за голоса избирателей
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Канаде дан старт предвыборной кампании перед выборами правительства под конец октября.

Премьер Канады Джастин Трюдо в среду официально дал старт предвыборной кампании в стране.

"Канадцам предстоит сделать важный выбор", - приводит его слова канадское телевидение.

Выборы в парламент намечены на 21 октября. Несмотря на то, что кампания официально стартует в среду, канадские политики де-факто уже давно приступили к предвыборной агитации.

Опросы показывают, что пока неясно, кто победит на выборах - возглавляемые Трюдо либералы пока ненамного опережают своих основных соперников-консерваторов. Однако неясно, сможет ли Либеральная партия получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Если это не удастся, то важным фактором станет то, какая из партий финиширует третьей.

Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы

Напомним, в единый день голосования в России состоялись выборы губернаторов в 16 регионах — побеждают все действующие руководители субъектов РФ, которых «временно» назначил Кремль.

В "Слуге народа" заявили, что после завершения процесса формирования местных общин, возможны досрочные местные выборы в нескольких областях Украины.

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Выборы, Канада, Предвыборная кампания, Выборы в Канаде.
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