Либералы и консерваторы в Канаде начали борьбу за голоса избирателей

Новости мира:В Канаде дан старт предвыборной кампании перед выборами правительства под конец октября.

Премьер Канады Джастин Трюдо в среду официально дал старт предвыборной кампании в стране.

"Канадцам предстоит сделать важный выбор", - приводит его слова канадское телевидение.

Выборы в парламент намечены на 21 октября. Несмотря на то, что кампания официально стартует в среду, канадские политики де-факто уже давно приступили к предвыборной агитации.

Опросы показывают, что пока неясно, кто победит на выборах - возглавляемые Трюдо либералы пока ненамного опережают своих основных соперников-консерваторов. Однако неясно, сможет ли Либеральная партия получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Если это не удастся, то важным фактором станет то, какая из партий финиширует третьей.

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