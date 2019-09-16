В Колумбии самолет рухнул на жилой квартал: есть жертвы (Видео)

Новости мира:Крушение самолета в Колумбии забрало жизни семерых людей.

Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

Об этом сообщила газета El Tiempo.

Инцидент произошел во второй половине дня воскресенья в городе Попаян (столица департамента Каука).

Из девяти человек, находившихся на борту, погибли семеро, в том числе оба пилота. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

На место крушения уже выехали специалисты, чтобы начать расследование. Причина падения самолета пока не известна.