В Мали после взрыва погиб миротворец, четверо раненых

Новости мира:В Мали погиб миротворец ООН после детонации взрывного устройства.

В Мали возле автомобиля с миротворцами миссии Организации Объединенных Наций сработало взрывное устройство.

В результате взрыва мины погиб один миротворец, сообщил представитель миссии ООН Оливье Сальгадо в Twitter.

«В Мали один «голубой шлем» миссии ООН был убит и еще четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства возле автомобиля охранного патруля, который проезжал мимо него», — написал Сальгадо.

При этом он не уточнил, представители какой именно страны пострадали во время взрыва.

Напоминаем, в конце сентября в Центральноафриканской Республике потерпел крушение вертолет миротворческой миссии ООН, в результате чего погибли трое людей.