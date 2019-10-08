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Правительство Эквадора сбежало из страны (Фото)

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Правительство Эквадора сбежало из страны (Фото)
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В результате протестов в Эквадоре, правительство покинуло свою страну.

После массовых протестов в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито. Как сообщает Deutsche Welle, в ходе телеобращения президент Ленин Морено сообщил о переводе правительства в Гуаякиль. Одновременно глава государства выступил с обвинениями в адрес своего предшественника. По его словам, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот. "Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации", - заявил он. Сегодня ожидается прибытие основной части 20-тысячного протестного марша коренных народов, а завтра пройдет протестная акция, к которой призвала Конфедерация коренных народов Эквадора.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских.

Протесты в Эквадоре: правительство ввело чрезвычайное положение

С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД. Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год. 

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Правительство, Эквадор, Кито, Рафаэль Корреа, Николас Мадуро, Ленин Морено.
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